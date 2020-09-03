В Украине ужесточили наказание за угон авто

В четверг, 3 сентября, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за кражу авто.

За проект закона №3301 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством" проголосовали 309 нардепов.

В тексте закона указано, что подделка, замена или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализация – наказываются штрафом от одной тысячи (17 000 грн) до одной тысячи двухсот (20 400 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

За те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

Скриншот

Отметим, что сейчас по закону за уничтожение, подделку или замену номеров агрегатов авто или замену идентификационного номера налагается штраф от 150 (2550 грн) до 250 (4250 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет.

Отмечается, что под идентификационным номером транспортного средства следует понимать номерную панель с идентификационным номером транспортного средства, номера (номерные таблички) двигателя, кузова или шасси (рамы).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июня в Украине стартовала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Также в Украине официально ввели штрафы за перевозку детей без автокресел.

Кроме того, в Украине намерены вернуть обязательный техосмотр автомобилей и крупные штрафы за его просрочку.