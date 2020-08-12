В Украине уже успели разбить новейший Land Rover за $100 000

Внедорожник Land Rover Defender нового поколения совсем недавно поступил в продажу, тем не менее один из экземпляров этого авто уже успели разбить. Причем ДТП с участием нового "Дефа" произошло в Украине, а именно – в Киеве.

Как следует из публикации, размещенной на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook, автомобиль "летел" по полосе общественного транспорта, где врезался еще в одного нарушителя – старый Opel Astra G. Как видно на фото, Land Rover получил незначительные повреждения, но все же ремонт будет явно недешевым, учитывая стоимость авто (в Украине такой автомобиль продается за $57,3 тыс. – 102,2 тыс. в зависимости от версии и комплектации).

В Украине уже успели разбить новейший Land Rover Defender. Скриншот публикации

Отметим, что Land Rover Defender дебютировал и поступил на рынок лишь осенью 2019 года. Автомобиль предлагается в двух кузовных версиях – в 3- и 5-дверном исполнениях, а также с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками.

Новый Land Rover Defender. Фото: JLR

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве BMW эффектно напоролся на парковочные барьеры.