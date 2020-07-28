В Украине уже засветилась Bentley, которая дебютировала лишь месяц назад

В Украине уже засветилась Bentley, которую начали выпускать неделю назад. Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

В конце прошлого месяца марка Bentley показала обновленный кроссовер Bentayga 2021, а буквально на прошлой неделе начала его производство. Несмотря на то, что модель очень свежая, она, похоже, уже появилась в Украине.

Такой вывод напрашивается исходя из фото, которые опубликовал Instagram-аккаунт vehicles.exclusive. На них изображен новый Bentley Bentayga 2021 с немецкими номерами, однако метка геолокации указана как "Киев".

Benyley Bentayga 2021, которая уже в Украине. instagram.com/vehicles.exclusive

От дореформенной версии модернизированная Bentley Bentayga отличается довольно существенно, теперь по дизайну она близка к новому купе Continental GT. Автомобиль получил увеличенную решетку радиатора, другие фары и абсолютно новые задние фонари.

Benyley Bentayga 2021, которая уже в Украине. instagram.com/vehicles.exclusive

Внутри машина также претерпела изменения – появился новый руль и более современная мультимедиа с 10,9-дюймовым экраном.

Салон Benyley Bentayga 2021. Фото: motor1.com

Пока Bentley наладила производство лишь младшей версии Bentayga с 4,0-литровым твин-турбо V8 на 550 л.с. А вот старший вариант с 6.0 W12 появится позже.

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