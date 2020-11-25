В Украине увеличат количество камер контроля скорости на дорогах

Министерство внутренних дел Украины получило новую партию комплексов автоматической фотофикасации нарушений ПДД. Речь идет о дополнительных 80 аппаратах, которые установят на трассах Укравтодора.

Об этом пишет First Gear со ссылкой на заместителя министра внутренних дела Алексея Гончарова. Сообщается, что комплексы были выданы МВД 24 ноября в рамках программы Государственного агентства инфраструктурных проектов.

Гончаров подчеркнул, что всего программа предусматривает получение 320 камер контроля скорости в этом году. В ближайшее время общее количество комплексов систем автофиксации на украинских дорогах доведут до 300.

Также, по словам замминистра, вскоре будет расширен функционал системы автофиксации – кроме регистрации превышения скорости, она будет выявлять и другие нарушения. Например, незаконную езду по полосе общественного транспорта.

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