В Украине стартовали продажи самой мощной версии Peugeot 508, которая оснащается 215-сильным бензиновым мотором.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Семейство Peugeot 508 в Украине пополнилось новой версией с мотором 1,6 PureTech 215 и 8-ступенчатоым "автоматом".

Peugeot 508 peugeot.ua

Флагман французского бренда отлично зарекомендовал себя на отечественном рынке – модель завоевала почетный титул "Автомобиль года в Украине 2020".

Новый бензиновый двигатель 1,6 PureTech 215 открывает новые грани модели 508 – это самая мощная и динамичная модификация, доступная украинским покупателям. 1,6-литровый с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска развивает мощность 215 л.с., а крутящий момент достигает 300 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат" японской компании Aisin.

Peugeot 508 peugeot.ua

На разгон 0-100 км/ч фастбеку потребуется 8,5 секунд, а максимальная скорость достигает 247 км/ч. При этом расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км.

Новинка будет доступна в двух комплектациях – Allure и GT-Line. Стоимость новинки стартует с отметки 956 200 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Peugeot представила самые мощные автомобили бренда.