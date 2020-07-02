В Украине стартовали продажи нового кроссовера Skoda Kamiq

Новый компактный кроссовер Skoda Kamiq можно не только заказать, но и протестировать в официальной дилерской сети чешского бренда в Украине.

2021 Skoda Kamiq. Фото: skoda.com

Продолжая историю успеха кроссоверов чешской марки, на украинский рынок выходит новый игрок – самый компактный представитель семейства SUV – Skoda Kamiq. По традиции название кроссовера Skoda начинается на букву "K" и заканчивается на "Q". Как объясняют маркетологи компании, слово Kamiq происходит из языка инуитов, коренного народа северной части Канады и Гренландии, и обозначает предмет, который настолько хорошо подходит своему владельцу, что ощущается как вторая кожа.

2021 Skoda Kamiq. Фото: skoda.com

Kamiq – это новая генерация автомобилей марки, с новым интерьером и передовыми техническими разработками. Новинка получила привлекательный и узнаваемый дизайн. Среди оригинальных решений – динамические огни поворотников спереди и сзади.

Продуманный до мелочей, Kamiq предлагает "умные решения" на каждый день: зонт в двери, защитные накладки на кромке дверей, съемный фонарик, фаркоп с электроприводом. Уверенно чувствовать себя на легком бездорожье кроссоверу поможет рекордный в классе дорожный просвет – 188 мм.

2021 Skoda Kamiq. Фото: skoda.com

Салон Kamiq порадует поклонников марки привычным простором и комфортом. В качестве опции для новинки доступны цифровая панель приборов с экраном на 10,25 дюйма, а также широкие коммуникационные возможности c информационно-развлекательной системы Skoda Connect.

2021 Skoda Kamiq. Фото: skoda.com

2021 Skoda Kamiq. Фото: skoda.com

2021 Skoda Kamiq. Фото: skoda.com

При своих компактных размерах, новинка имеет вместительный багажник, объем которого варьируется от 400 до 1395 л в зависимости от положения сидений второго ряда.

2021 Skoda Kamiq. Фото: skoda.com

2021 Skoda Kamiq. Фото: skoda.com

В арсенале новинки – современные ассистенты безопасности, включая системы ESC, XDS, Multi-Collision Brake, RKA, система помощи при старте в гору, автоматическая система переключения света фар и др.

2021 Skoda Kamiq. Фото: skoda.com

На отечественном рынке автомобиль предлагается с бензиновыми двигателями 1.0 TSI (116 л.с.), 1.5 TSI (150 л.с.), 1.6 МРI (110 л.с.), а также дизелем 1.6 TDI (116 л.с.), которые могут работать в паре с 5- или 6-ступенчатой "механикой", автоматической 6-ступенчатой КП Tiptronic и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.

2021 Skoda Kamiq. Фото: skoda.com

Больше информации о модели можно найти на сайте компании "Еврокар" или у официальных дилеров SKODA.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda представила свой первый электрический кроссовер.