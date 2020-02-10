В Украине стартовали продажи Kia Sportage Comfort с полным приводом

Cемья Kia Sportage расширилась за счет новой версия "Комфорт" с полноприводной трансмиссией.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На протяжении нескольких лет Kia Sportage входит в число наиболее популярных автомобилей в Украине. По данным ассоциации "УкрАвтопром" в 2019 году Sportage стал самым продаваемым новым авто в нашей стране.

Kia Sportage kia.ua

Одной из слагаемых успеха является богатство выбора комплектаций, а также двигателей и трансмиссий, позволяющее подобрать Sportage в соответствии со вкусами и финансовыми возможностями.

Kia Sportage kia.ua

Отныне перед покупателями открывается еще больше возможностей, ведь дизельный Sportage в самой популярной комплектации "Комфорт" впервые предлагается с полноприводной трансмиссией. Таким образом, к преимуществам тяговитого (320 Нм) и экономичного (расход топлива – от 5,2 л/100км) турбодизельного двигателя, агрегатированного 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT, можно добавить чувство уверенности и безопасности, которое дарит полный привод на наших далеких от идеала дорогах.

Kia Sportage kia.ua

Комплектация "Комфорт" включает в себя 6 подушек безопасности, ABS и систему электронной динамической стабилизации, датчики дождя и света, круиз- и климат-контроль, зеркала заднего вида с обогревом и электрическим приводом, подогрев руля и передних сидений, электростеклоподъемники всех дверей, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном, а также возможностью подключить смартфон с помощью Android Auto и Apple Car Play, камера заднего вида, 17-дюймовые легкосплавные диски. Стоимость такого автомобиля составляет 23990 евро*.

Kia Sportage kia.ua

Гарантия на автомобили Kia составляет 5 лет или 150 тысяч км (в зависимости от того, что настанет раньше). Новая модификация уже доступна в официальной дилерской сети Kia в Украине.

*Цены включая НДС по состоянию на 06.02.2020 г. Расчеты в гривне по курсу, указанному на сайте в день выписки счета-фактуры. Продавец оставляет за собой право изменять комплектации и цены на автомобили.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Kia расширяет семейство кроссоверов.

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