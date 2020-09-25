В Украине стали официально продавать автомобили Lada сборки ЗАЗ

На украинском рынке официально стали доступны новые автомобили Lada, собранные в Украине. А именно, их сборку осуществляет Запорожский автомобильный завод.

На официальном сайте Lada в Украине появился прайс-лист на продукцию, в котором большая часть автомобилей отмечены, как произведенные на ЗАЗе. Годы выпуска машин украинского производства – 2019 и 2020.

Lada Largus. Фото: lada.ua

Из этого же прайса следует, что в Украине локализовали почти весь модельный ряд АвтоВАЗ: Lada Granta, Lada XRay, Lada Largus, а также Lada Vesta Sedan и SW Cross.

Lada Granta Скриншот прайс-листа

Lada XRay. Скриншот прайс-листа

Lada Largus. Скриншот прайс-листа

Lada Vesta Скриншот прайс-листа

Lada Vesta SW Cross. Скриншот прайс-листа

Автомобили доступны в разных версиях и комплектациях. Самая дешевая "Лада" украинской сборки – это базовая "Гранта" с 98-сильным мотором и 4-ступенчатой автоматической КПП, она оценена в 216 530 грн. А вот самый дорогой автомобиль – Vesta SW Cross 18 на "механике" за 381 680 грн.

Из этого же прайс-листа следует, что "Лады" украинского производства немного дешевле тех, что производятся на родине, в России. Например, собранная в РФ Lada XRay стоит 322 960 грн, а его "собрат" из Украины в аналогичном исполнении – 315 620 грн.

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