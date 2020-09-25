В Украине создали 'Запорожец' в стиле Lamborghini: как он выглядит

В Мариуполе создали один из самых невероятных ЗАЗ-968М, которые только можно встретить на дорогах. Автомобиль получил ряд нестандартных доработок, и главной из них, пожалуй, являются ламбо-двери.

О необычном тюнинге "Запорожца" рассказал владелец машины в своем блоге на сайте Drive2.

Работа над ЗАЗ-968М 1994 года выпуска была проделана основательная: например, те же двери не просто опускаются и поднимаются. Они делают это плавно, поскольку оснащены гидроупорами (по два на каждой двери).

Помимо этого, "Запорожец" получил заниженную подвеску и колеса в духе стенс-культуры. В салоне "жужика" прописались кожаные сиденья от Alfa Romeo и рычаг КПП в виде поршня.

А вот за движение машины отвечает стандартный 1,2-литровый двигатель мощностью 40 л. с.

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