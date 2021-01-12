В Украине создали уникальный трейлер для геймеров

В популярной соцсети появились фото и видео уникального трейлера, созданного украинскими мастерами.

Об этом сообщается на странице kharkiv_cars в Instagram. "Космический" трейлер разработан и построен специалистами харьковского тюнинг-ателье Busman tuning по заказу британской компании Gaming Party Bus.

Уникальный трейлер отправится из Украины к заказчику в ОАЭ obozrevatel.com

Увидеть уникальный прицеп для геймеров можно на харьковском авторынке "Лоск", а спустя несколько дней трейлер будет отправлен из Украины в Объединенные Арабские Эмираты.

Это уже не первый проект, реализованный по заказу лондонской компании. Ранее мастерами Busman_tuning был построен не менее футуристический автобус для геймеров на шасси Iveco Daily.

Ранее мастерами Busman_tuning был построен не менее футуристический автобус для геймеров на шасси Iveco Daily obozrevatel.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине производство автомобилей сократилось на 32%, а покупатели предпочитают завозить подержанные иномарки.