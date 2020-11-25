В Украине создали необычный броневик – на базе Renault Kangoo

В Украине построили необычный броневик – на базе Renault Kangoo. Сам по себе автомобиль появился на свет еще 5 лет, однако информация о нем стала известна только сейчас – после того, как его продали в Сербию.

Как пишет PiataAuto, в то время как в основном бронированные автомобили строят на основе больших внедорожников или же роскошных лимузинов, украинские умельцы пошли другим путем и сделали защищенную капсулу на базе бюджетного фургона "Рено". При этом неясно, для каких целей был создан такой броневик: с момента изготовления машины в 2015 году ей практически не пользовались. Лишь недавно фургон приобрел неизвестный бизнесмен из Балкан, заплатив за бронированный "Кэнгу" 37 720 евро. До этого покупателя никак не могли найти.

Защищенный Renault Kangoo может похвастать среднем уровнем брони – BR4. На практике это означает, что он может выдержать только пули от пистолетов или винтовок малого и среднего калибра. Капсула имеет самую простую конструкцию: машина изнутри облицована стальными пластинами. Подобные решения применяются в инкассаторских авто.

Под капотом машины – стандартный дизельный двигатель 1.5 dCi на 75 л.с. Как ощутимая прибавка в весе сказалась на динамике и без того маломощного мотора, неизвестно.

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