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26 мая • обновлено в 12:44
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В Украине создали электромобиль, который не боится пробок

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На улицах города Кропивницкий засняли необычный электромобиль. Он самодельный и нестандандартный во многих отношениях.

Самое главное отличие этой машины от многих других – конструкция и форма кузова. Электрокар имеет три колеса, он похож на гоночные болиды, при этом обладает крайне компактными размерами – благодаря своей ширине на нём даже можно без проблем преодолевать пробки.

Самодельный электромобиль

Самодельный электромобиль

topgir.com.ua

Как разузнал сайт TopGir, в распоряжении которого и оказались фото, автомобиль называется Piligrim, его построил умелец по имени Алексей Ганшин из Кировоградской области.

Самодельный электромобиль

Самодельный электромобиль

topgir.com.ua

Такая "электричка" задумывалась создателем как альтернатива велосипеду, на которой можно передвигаться в любую погоду. Наряду с педальным приводом автомобиль оснащен электромотором, батарей и солнечными панелями, подпитывающими АКБ. Запас хода на одном заряде у Piligrim – около 90 км.

Самодельный электромобиль

Самодельный электромобиль

topgir.com.ua

Интересно, что владелец неоднократно совершает дальние поездки на своём чудо-электрокаре. Ранее он уже доезжал до Винницы и Киева.

Самодельный электромобиль

Самодельный электромобиль

topgir.com.ua

Напомним, не так давно OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине засветился самый мощный и самый быстрый седан в мире.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
электромобили новые авто авто
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