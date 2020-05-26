В Украине создали электромобиль, который не боится пробок

На улицах города Кропивницкий засняли необычный электромобиль. Он самодельный и нестандандартный во многих отношениях.

Самое главное отличие этой машины от многих других – конструкция и форма кузова. Электрокар имеет три колеса, он похож на гоночные болиды, при этом обладает крайне компактными размерами – благодаря своей ширине на нём даже можно без проблем преодолевать пробки.

Самодельный электромобиль topgir.com.ua

Как разузнал сайт TopGir, в распоряжении которого и оказались фото, автомобиль называется Piligrim, его построил умелец по имени Алексей Ганшин из Кировоградской области.

Самодельный электромобиль topgir.com.ua

Такая "электричка" задумывалась создателем как альтернатива велосипеду, на которой можно передвигаться в любую погоду. Наряду с педальным приводом автомобиль оснащен электромотором, батарей и солнечными панелями, подпитывающими АКБ. Запас хода на одном заряде у Piligrim – около 90 км.

Самодельный электромобиль topgir.com.ua

Интересно, что владелец неоднократно совершает дальние поездки на своём чудо-электрокаре. Ранее он уже доезжал до Винницы и Киева.

Самодельный электромобиль topgir.com.ua

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