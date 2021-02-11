В Украине состоялась презентация гибридных моделей Subaru

В Украине состоялась всеукраинская презентация новых моделей Forester и XV с гибридной технологией e-Boxer.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После обновления весной прошлого года модели Forester, семейство дополнили гибридной модификацией e-Boxer.

В Украине состоялась всеукраинская презентация новых моделей Forester и XV с гибридной технологией e-Boxer subaru.ua

Внешне гибридный Forester e-Boxer практически не отличается внешне от аналогичных моделей с обычным ДВС. А модель XV e-Boxer получила эксклюзивный голубой цвет и уникальную сине-черную кожаную отделку салона.

Модель XV e-Boxer получила эксклюзивный голубой цвет subaru.ua

Гибридная силовая установка обеих машин построена на базе двухлитрового "оппозитника", который был серьезно модернизирован: появился непосредственный впрыск топлива и повышена степень сжатия. Мощность агрегата достигает 145 л.с., а крутящий момент – 188 Нм. В корпус вариатора встроен электромотор с отдачей 12,3 л.с. и 66 Нм, который помогает во время старта с места и при разгоне. В систему также входит литий-ионная батарея емкостью 4,8 Ач. Средний расход топлива гибридной модификации Forester составляет 7,1 литра на 100 км пробега.

Для XV e-Boxer используется уникальная черно-синяя кожаная отделка салона subaru.ua

Фирменный комплекс EyeSight объединяет адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе. А внедорожная электроника X-Mode теперь двухрежимная: есть отдельные настройки для езды по грунтовке и по грязи.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Subaru готовит первый серийный электрический кроссовер, а также презентовала новую генерацию купе BRZ.