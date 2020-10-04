Украинские эксперты назвали самые надежные б/у авто и указали на их недостатки

Украинские эксперты изучили рынок подержанных авто в Украине и составили рейтинг самых надежных автомобилей. В нем оказались 10 автомобильных марок, которые хорошо известны украинцам.

Работу над рейтингом провел сервис carVertical, который предоставляет пользователям данные по истории транспортных средств. Исследование опирается на внутренние отчеты сервиса по истории автомобилей. Главным же критерием оценки выступила процентная доли неисправных автомобилей от общего количества проанализированных моделей в разрезе марок производителей (в списке ниже эта процентная доля указана для каждой марки).

Помимо прочего, аналитики также указали на основные недостатки этих марок (да, несмотря на то, что они возглавляют рейтинг надежности).

1. KIA – 23,47%

Выход из строя электроусилителя руля

Неисправность стояночного тормоза

Проблемы с дизельным сажевым фильтром

2. Hyundai – 26,36%

Коррозия заднего подрамника

Проблемы со стояночным тормозом

Хрупкое лобовое стекло

3. Volkswagen – 27,27%

Неисправность двухмассового маховика

Вероятный выход из строя механической коробки передач

Проблемы с модулем ABS / ESP

4. Nissan – 27,79%

Неисправность дифференциала

Многочисленные случаи коррозии

Выход из строя теплообменника автоматической коробки передач

5. Mazda – 29,89%

Выход из строя турбин на дизельных двигателях Skyactive D

Неисправность уплотнения топливной форсунки на дизельных двигателях

Частые поломки насоса ABS

6. Audi – 30,08%

Быстрый износ сцепления

Выход из строя гидроусилителя руля

Неисправность механической коробки передач

7. Ford – 32,18%

Выход из строя двухмассового маховика

Неисправность сцепления и насоса гидроусилителя руля

Поломки вариатора

8. Mercedes-Benz – 32,36%

Влага может попадать внутрь фар

Неисправность уплотнения топливной форсунки на дизельных двигателях

Многочисленные случаи отказа тормозной системы Sensotronic

9. Toyota – 33,79%

Неисправность датчика высоты задней подвески

Выход из строя кондиционера

Склонность к сильной коррозии

10. BMW – 33,87%

Выход из строя датчиков ABS

Различные проблемы с электроникой

Проблемы с регулировкой развала-схождения колес.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.