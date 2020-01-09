В Украине сделали очень крутой Toyota LC 200: автомобиль уже на дорогах

В Киеве заметили эксклюзивный Toyota Land Crusier 200. Автомобиль получил настолько роскошный тюнинг, что сразу выделяется из потока.
Как выяснил OBOZREVATEL, интерес к данному авто подогревается еще и тем, что серьезную доработку он прошёл не заграницей, а в стенах украинского ателье AutoLife. При этом тюнинг вышел очень впечатляющим: в свое время о нём даже рассказало авторитетное американское издание Carscoops.
Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье
autocentre.ua
Но что же можно конкретно сказать про сам автомобиль? За основу специалисты взяли Toyota Land Cruiser 200 в дорогой версии Executive Louge стоимостью 85 000 долларов. Затем они основательно поработали над обликом и салоном внедорожника.
Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье
autocentre.ua
Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье
autocentre.ua
Что касается внешности, машина получила массивный кузовной обвес с расширенными колесными арками и агрессивными бамперами, облегченную крышку капота с воздухозаборником, а также новую радиаторную решетку и другие колеса в матовом черном окрасе. При этом логотипы "Тойота" с кузова исчезли – вместо них на двери багажника красуется хромированный шильдик Magnum.
Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье
carscoops.com
Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье
carscoops.com
Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье
carscoops.com
Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье
carscoops.com
Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье
carscoops.com
А вот в салоне еще больше изменений. Здесь установлены люксовые кресла от BMW 7-Series последнего поколения, а в самой отделке представлена дорогая австрийская кожа в сочетании с декоративными вставками из алюминия и эксклюзивных пород дерева. Кроме того, была улучшена шумо- и виброизоляция автомобиля.
Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье
Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье
carscoops.com
Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье
carscoops.com
Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье
carscoops.com
Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Украине заметили уникальную шестиколесную Toyota стоимостью 300 000 долларов.
На китайскую копию Toyota Land Cruiser 200 сложили цену. Она оказалась в 4 раза дешевле оригинала.
Toyota обновила один из своих популярных кроссоверов.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.