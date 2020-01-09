В Украине сделали очень крутой Toyota LC 200: автомобиль уже на дорогах

В Киеве заметили эксклюзивный Toyota Land Crusier 200. Автомобиль получил настолько роскошный тюнинг, что сразу выделяется из потока.

Как выяснил OBOZREVATEL, интерес к данному авто подогревается еще и тем, что серьезную доработку он прошёл не заграницей, а в стенах украинского ателье AutoLife. При этом тюнинг вышел очень впечатляющим: в свое время о нём даже рассказало авторитетное американское издание Carscoops.

Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье autocentre.ua

Но что же можно конкретно сказать про сам автомобиль? За основу специалисты взяли Toyota Land Cruiser 200 в дорогой версии Executive Louge стоимостью 85 000 долларов. Затем они основательно поработали над обликом и салоном внедорожника.

Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье autocentre.ua

Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье autocentre.ua

Что касается внешности, машина получила массивный кузовной обвес с расширенными колесными арками и агрессивными бамперами, облегченную крышку капота с воздухозаборником, а также новую радиаторную решетку и другие колеса в матовом черном окрасе. При этом логотипы "Тойота" с кузова исчезли – вместо них на двери багажника красуется хромированный шильдик Magnum.

Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье carscoops.com

Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье carscoops.com

Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье carscoops.com

Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье carscoops.com

Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье carscoops.com

А вот в салоне еще больше изменений. Здесь установлены люксовые кресла от BMW 7-Series последнего поколения, а в самой отделке представлена дорогая австрийская кожа в сочетании с декоративными вставками из алюминия и эксклюзивных пород дерева. Кроме того, была улучшена шумо- и виброизоляция автомобиля.

Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье

Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье carscoops.com

Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье carscoops.com

Toyota LC 200 от украинского тюнинг-ателье carscoops.com

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В Украине заметили уникальную шестиколесную Toyota стоимостью 300 000 долларов.

На китайскую копию Toyota Land Cruiser 200 сложили цену. Она оказалась в 4 раза дешевле оригинала.

Toyota обновила один из своих популярных кроссоверов.

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