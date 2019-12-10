В Украине сделали электрический КамАЗ с запасом хода 300 км

Сделанным из обычного авто электрокаром уже мало кого не удивишь. Даже в Украине таких машин насчитывается не один десяток. Но что вы скажете на счет EV-грузовика, который был создан с нуля?

Как пишет Autogeek, именно такой автомобиль построила команда энтузиастов, которая проживает в Николаеве. В обычном гараже они разработали и собрали маленький грузовик, который стилизован под старый советский КамАЗ и, при этом, обладает весьма приличными характеристиками.

Самодельный электрический КамАЗ atogeek.com.ua

Как рассказал журналистам руководитель проекта Шота Ишхнели, все началось в 2008 году, когда был представлен революционный автомобиль Tesla Roadster (1 поколения). Мужчине изначально понравилась идея с электромобилями (поскольку его беспокоила проблема высоких затрат на традиционные авто), и когда в продаже появились первые электромоторы и батареи, он решил заняться разработкой электротранспорта. Через какое-то время изобретатель сделал электрические велосипеды, но дальше, больше –появился инвестор и полноценная команда для дальнейшего развития проекта.

Самодельный электрический КамАЗ atogeek.com.ua

Самодельный электрический КамАЗ atogeek.com.ua

Что же касается электро КамАЗа, на его разработку ушел один месяц. А полная сборка авто (начиная с нарезки металла и заканчивая покраской кузова) заняла еще около 70 дней.

Самодельный электрический КамАЗ atogeek.com.ua

В основу машины лёг "китайский мост" с электромотором мощностью 2,5 кВт. Батарея - литий-ионная, массой всего 24 км. Такого аккумулятора хватает на 60 км пробега, но при желании автономность хода можно увеличить до 300 км – путем добавления трёх дополнительных блоков АКБ (в таком случае, весь аккумулятор будет весить 100-120 кг).

Самодельный электрический КамАЗ atogeek.com.ua

Максимальная скорость электрогрузовика составляет 50 км/ч. Весит автомобиль всего-навсего 500 кг.

Новости Новый электромобиль Ford удивит четырьмя моторами

Салон электрического КамАЗа по большей части оригинальный, хотя без "донорства" не обошлось – руль был позаимствован у ВАЗа, а сиденья – у малолитражки Smart. Каркас кабины получил металлическую обшивку.

Самодельный электрический КамАЗ atogeek.com.ua

Самодельный электрический КамАЗ atogeek.com.ua

Кроме того, от ВАЗа самодельному электрокару достались колеса.

Стоит отметить, что этот КамАЗ – не единственный проект команды из Николаева. Суммарно специалисты разработали свыше 15 (!) различных моделей электротранспорта, включая пикап в духе Tesla Cybertruck. Ну а поскольку электромобили пользуются большой популярностью, разработчики рассчитывают, что все их машины воплотятся в реальность.

Как ранее рассказывал, у Tesla Cybertruck появился первый клон (если его можно так назвать).

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся