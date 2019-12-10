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10 декабря • обновлено в 15:06
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В Украине сделали электрический КамАЗ с запасом хода 300 км

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Сделанным из обычного авто электрокаром уже мало кого не удивишь. Даже в Украине таких машин насчитывается не один десяток. Но что вы скажете на счет EV-грузовика, который был создан с нуля?

Как пишет Autogeek, именно такой автомобиль построила команда энтузиастов, которая проживает в Николаеве. В обычном гараже они разработали и собрали маленький грузовик, который стилизован под старый советский КамАЗ и, при этом, обладает весьма приличными характеристиками.

Самодельный электрический КамАЗ

Самодельный электрический КамАЗ

atogeek.com.ua

Как рассказал журналистам руководитель проекта Шота Ишхнели, все началось в 2008 году, когда был представлен революционный автомобиль Tesla Roadster (1 поколения). Мужчине изначально понравилась идея с электромобилями (поскольку его беспокоила проблема высоких затрат на традиционные авто), и когда в продаже появились первые электромоторы и батареи, он решил заняться разработкой электротранспорта. Через какое-то время изобретатель сделал электрические велосипеды, но дальше, больше –появился инвестор и полноценная команда для дальнейшего развития проекта.

Самодельный электрический КамАЗ

Самодельный электрический КамАЗ

atogeek.com.ua

Самодельный электрический КамАЗ

Самодельный электрический КамАЗ

atogeek.com.ua

Что же касается электро КамАЗа, на его разработку ушел один месяц. А полная сборка авто (начиная с нарезки металла и заканчивая покраской кузова) заняла еще около 70 дней.

Самодельный электрический КамАЗ

Самодельный электрический КамАЗ

atogeek.com.ua

В основу машины лёг "китайский мост" с электромотором мощностью 2,5 кВт. Батарея - литий-ионная, массой всего 24 км. Такого аккумулятора хватает на 60 км пробега, но при желании автономность хода можно увеличить до 300 км – путем добавления трёх дополнительных блоков АКБ (в таком случае, весь аккумулятор будет весить 100-120 кг).

Самодельный электрический КамАЗ

Самодельный электрический КамАЗ

atogeek.com.ua

Максимальная скорость электрогрузовика составляет 50 км/ч. Весит автомобиль всего-навсего 500 кг.

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Салон электрического КамАЗа по большей части оригинальный, хотя без "донорства" не обошлось – руль был позаимствован у ВАЗа, а сиденья – у малолитражки Smart. Каркас кабины получил металлическую обшивку.

Самодельный электрический КамАЗ

Самодельный электрический КамАЗ

atogeek.com.ua

Самодельный электрический КамАЗ

Самодельный электрический КамАЗ

atogeek.com.ua

Кроме того, от ВАЗа самодельному электрокару достались колеса.

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Стоит отметить, что этот КамАЗ – не единственный проект команды из Николаева. Суммарно специалисты разработали свыше 15 (!) различных моделей электротранспорта, включая пикап в духе Tesla Cybertruck. Ну а поскольку электромобили пользуются большой популярностью, разработчики рассчитывают, что все их машины воплотятся в реальность.

Как ранее рассказывал, у Tesla Cybertruck появился первый клон (если его можно так назвать).

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили авто
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фил филька
фил филька
нацики фас! совковская символика))
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