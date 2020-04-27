В лесу под Киевом нашли копию машины, которую похоронил Гитлер

Некоторое время назад украинские энтузиасты решили воссоздать один из редчайших автомобилей в истории – лимузин Maybach Zeppelin DS 8 с кузовом от ателье Spohn.

Однако сейчас, похоже, проект сильно забуксовал, если не вовсе оказался замороженным – машину нашли в полузаброшенном состоянии в лесу под Киевом.

Недоделанная копия Майбаха topgir.com.ua

Лимузин Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn являлся одним из самых престижных автомобилей Третьего Рейха (модель появилась на свет в начале 1930-х годов). Он базировался на обычном Maybach Zeppelin DS 8 (5,3-метровом седане, оснащенным 8,0-литровым V12 и 7МКПП), но отличался от оригинала более изящным и роскошным кузовом. Машина без преувеличений получилась фантастической, но её судьба оказалась непростой.

Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn autoevolution.com

В 1932 году Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn был представлен на Берлинском автосалоне. Несмотря на то, что автомобиль оценила публика, с приходом к власти Гитлера на нём поставили крест – поговаривают, что лимузин посчитали чрезмерно роскошным и противоречащим идеологии национал-социализма. По слухам, всего было выпущено две таких машины, и какова их судьба на сегодняшний день, неизвестно.

Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn autoevolution.com

Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn autoevolution.com

Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn autoevolution.com

И вот, как выяснил OBOZREVATEL, именно копию такого автомобиля некоторое время назад начали строить в Украине. Тем не менее, сейчас реплика простаивает на одном из СТО под Киевом, о чем свидетельствуют фото, опубликованные сайтом TopGir.

Недоделанная копия Майбаха topgir.com.ua

Недоделанная копия Майбаха topgir.com.ua

На изображениях видно, что автомобиль в лучшем случае собран на половину, при этом работы по нему, судя по всему, уже не ведутся давно. Не исключено, что у владельца возникли финансовые трудности, поэтому ему пришлось остановить проект. Посему можно сделать вывод, что создание копии Майбаха находится под большим вопросом.

Недоделанная копия Майбаха topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине создали автомобиль для борьбы с коронавирусом.

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