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27 апреля • обновлено в 18:09
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В лесу под Киевом нашли копию машины, которую похоронил Гитлер

1.6т
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Некоторое время назад украинские энтузиасты решили воссоздать один из редчайших автомобилей в истории – лимузин Maybach Zeppelin DS 8 с кузовом от ателье Spohn.

Однако сейчас, похоже, проект сильно забуксовал, если не вовсе оказался замороженным – машину нашли в полузаброшенном состоянии в лесу под Киевом.

Недоделанная копия Майбаха

Недоделанная копия Майбаха

topgir.com.ua

Лимузин Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn являлся одним из самых престижных автомобилей Третьего Рейха (модель появилась на свет в начале 1930-х годов). Он базировался на обычном Maybach Zeppelin DS 8 (5,3-метровом седане, оснащенным 8,0-литровым V12 и 7МКПП), но отличался от оригинала более изящным и роскошным кузовом. Машина без преувеличений получилась фантастической, но её судьба оказалась непростой.

Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn

Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn

autoevolution.com

В 1932 году Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn был представлен на Берлинском автосалоне. Несмотря на то, что автомобиль оценила публика, с приходом к власти Гитлера на нём поставили крест – поговаривают, что лимузин посчитали чрезмерно роскошным и противоречащим идеологии национал-социализма. По слухам, всего было выпущено две таких машины, и какова их судьба на сегодняшний день, неизвестно.

Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn

Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn

autoevolution.com

Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn

Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn

autoevolution.com

Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn

Maybach Zeppelin DS 8 от Spohn

autoevolution.com

И вот, как выяснил OBOZREVATEL, именно копию такого автомобиля некоторое время назад начали строить в Украине. Тем не менее, сейчас реплика простаивает на одном из СТО под Киевом, о чем свидетельствуют фото, опубликованные сайтом TopGir.

Недоделанная копия Майбаха

Недоделанная копия Майбаха

topgir.com.ua

Недоделанная копия Майбаха

Недоделанная копия Майбаха

topgir.com.ua

На изображениях видно, что автомобиль в лучшем случае собран на половину, при этом работы по нему, судя по всему, уже не ведутся давно. Не исключено, что у владельца возникли финансовые трудности, поэтому ему пришлось остановить проект. Посему можно сделать вывод, что создание копии Майбаха находится под большим вопросом.

Недоделанная копия Майбаха

Недоделанная копия Майбаха

topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине создали автомобиль для борьбы с коронавирусом.

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Тема
Автоновости Украины
Теги
Mercedes-Maybach ретро б/у автомобиль
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