В Украине разрешат растаможить "евробляху" за тысячу евро

В Украине владельцам автомобилей на иностранных номерах позволят растаможить их за тысячу евро. Соответствующий закон должны рассмотреть народные депутаты на заседании Верховной Рады.

Такая возможность будет доступна для автомобилей, ввезенных в Украину до 1 января 2021 года. Об этом со ссылкой на нардепа из фракции "Слуга народа", председателя таможенного комитета Даниила Гетманцева сообщает сайт Бабель.

"Человек оплачивает эту сумму, это разовая акция и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу", – рассказал Гетманцев.

Как сообщает "РБК-Украина ", заместитель председателя комитета Александр Ковальчук добавил, что растаможка будет зависеть от трех показателей:

возраст автомобиля

тип двигателя

объем двигателя

"То есть стоимость автомобиля больше в расчет не берется. Это разовая акция? Да, но мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему "евроблях", – сказал Ковальчук.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , в Украине временно перестанут штрафовать автомобили на иностранных номерах. В МВД ждут голосования народных депутатов за законопроекты о доступном растаможивании №4643-Д и 4644-Д.