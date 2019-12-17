В Украине разбили новейший Mercedes G-Class за $500 000. Фото

В Украине разбили один из самых дорогих внедорожников в мире. Речь идет о серийном тюнингованном "Гелендвагене" – Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar.

Как выяснил OBOZREVATEL, автомобиль угодил в ДТП в Киеве. Значительная часть повреждений пришлись на переднюю часть автомобиля: внедорожник лишился переднего крыла, фары, радиаторной решетки и бампера. Кроме того, у эксклюзивного "немца" повреждены колеса c левой стороны, а также левая задняя колесная арка. Также у него раскрытые подушки безопасности.

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Учитывая, что цена Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar в Украине составляет около 500 000 долларов, ремонт автомобиля будет явно недешевым.

Разбитый Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar Скриншот с видео

Разбитый Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar Скриншот с видео

Разбитый Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar Скриншот с видео

Отметим, что эксклюзивный G-Wagen от Brabus в исполнении Widestar сравнительно недавно поступил в продажу – автомобиль дебютировал лишь этой весной на Женевском автосалоне 2019. От обычного "Гелендвагена" такой автомобиль отличается внешним обвесом, измененным салоном и 800-сильным твин-турбомотором V8, с которым машина ускоряется до "сотни" за 4,1 с.

Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar alainclass.com

Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar alainclass.com

Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar alainclass.com

Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar alainclass.com

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, второй президент Украины Леонид Кучма пересел на бронированный Mercedes последнего поколения.

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