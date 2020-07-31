В Украине растет популярность китайских автомобилей

Доля китайских автомобилей на украинском рынке увеличилась за первые шесть месяцев 2020 года до 3,6% в сравнении с 2,8% за аналогичный период прошлого года.

По информации Укравтопром, рост зафиксирован на фоне 4-процентного сокращения рынка новых авто в Украине. За полгода 2020-го в стране приобрели более 1,3 тыс. китайских машин.

Около 90% от этого количества между собой поделили бренды Chery (793 авто), Haval (306 авто) и FAW (124 авто). Наиболее популярным автомобилем из Китая в 2020 году оказался компактный кроссовер Chery Tiggo 2 (375 шт.).

На втором месте расположился Chery Tiggo 7 (227 шт.), на третьем – Haval H6 (202 шт.).

Кроссовер Haval H6 оказался в лидерах по продажам китайских авто в Украине. Фото: haval-ukraine.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появился новейший внедорожник BMW, который обошелся владельцу почти в 200 000 евро.