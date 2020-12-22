В Украине "прописался" гибридный кроссовер DS 7 Crossback

В Украине начались официальные продажи гибридного кроссовера французского бренда DS.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Полноприводный кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4x4 получил в свое распоряжение подзаряжаемую гибридную силовую установку.

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 прибыл в Украину newspressuk.com

Она включает в себя бензиновый 1,6-литровый бензиновый турбомотор, два электродвигателя для привода каждой пар колес, 8-ступенчатую автоматическую коробку переключения передач и тяговый аккумулятор емкостью 13,2 кВтч.

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 обладает мощностью 300 л.с. newspressuk.com

Мощность ДВС составляет 200 л.с., а суммарная мощность достигает 300 л.с. С таким арсеналом новинка способна разгонятся до 100 км/ч всего за 5,9 с, а максимальная скорость достигает 235 км/ч. При этом средний расход топлива составляет лишь 1,5 л на 100 км.

Благодаря батарее автомобиль может преодолевать на электротяге до 50 км newspressuk.com

Благодаря батарее автомобиль может преодолевать на электротяге до 50 км. Встроенное зарядное устройство мощностью 7,4 кВт позволяет полностью зарядить АКБ менее чем за 2 часа, а в движении батарею подзаряжает система рекуперации энергии торможения.

Встроенное зарядное устройство мощностью 7,4 кВт позволяет полностью зарядить АКБ менее чем за 2 ч newspressuk.com

Для украинских покупателей новинка будет предложена в максимальной комплектации Grand Chic. В большой список оборудования вошли, в том числе, активная подвеска Active Scan Suspension, система изменения режимов езды Sensorial Drive, боковые окна с двойным ламинированием, ассистент автоматической парковки, система кругового обзора, сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, отделка из натуральной кожи, светодиодные фары и "противотуманки" с функцией подсвечивания и другие опции.

Для украинских покупателей новинка будет предложена в максимальной комплектации Grand Chic newspressuk.com

Стоимость DS 7 Crossback E-Tense 4x4 в Украине стартует с отметки 1 859 900 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen показала гибридного соперника Toyota RAV4, а электрический городской хэтчбек Citroen Ami раскрасили в честь районов Парижа.