В Украине 'прописался' гибридный кроссовер DS 7 Crossback

В Украине начались официальные продажи гибридного кроссовера французского бренда DS.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Полноприводный кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4x4 получил в свое распоряжение подзаряжаемую гибридную силовую установку.

Она включает в себя бензиновый 1,6-литровый бензиновый турбомотор, два электродвигателя для привода каждой пар колес, 8-ступенчатую автоматическую коробку переключения передач и тяговый аккумулятор емкостью 13,2 кВтч.

Мощность ДВС составляет 200 л.с., а суммарная мощность достигает 300 л.с. С таким арсеналом новинка способна разгонятся до 100 км/ч всего за 5,9 с, а максимальная скорость достигает 235 км/ч. При этом средний расход топлива составляет лишь 1,5 л на 100 км.

Благодаря батарее автомобиль может преодолевать на электротяге до 50 км. Встроенное зарядное устройство мощностью 7,4 кВт позволяет полностью зарядить АКБ менее чем за 2 часа, а в движении батарею подзаряжает система рекуперации энергии торможения.

Для украинских покупателей новинка будет предложена в максимальной комплектации Grand Chic. В большой список оборудования вошли, в том числе, активная подвеска Active Scan Suspension, система изменения режимов езды Sensorial Drive, боковые окна с двойным ламинированием, ассистент автоматической парковки, система кругового обзора, сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, отделка из натуральной кожи, светодиодные фары и "противотуманки" с функцией подсвечивания и другие опции.

Стоимость DS 7 Crossback E-Tense 4x4 в Украине стартует с отметки 1 859 900 грн.

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