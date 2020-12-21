В Украине продают восьмиколесный лимузин на базе "Гелендвагена"

Необычный тюнингованный Mercedes-Benz G500 2000 года предлагают приобрести на одном из украинских сайтов по продаже авто.

Об этом сообщает портал AutoRIA. Среди интересных особенностей машины – двери типа "крыло чайки", а также три пары задних колес.

Восьмиколесный лимузин на базе Mercedes-Benz G-Class auto.ria.com

Лимузин предназначен для обслуживания свадеб и других торжественных мероприятий. Для этих целей в 12-местном салоне разместили уютные кожаные диваны, развлекательный комплекс с Wi-Fi, а также обязательный атрибут любого праздника – мини-бар.

Среди интересных особенностей машины – двери типа "крыло чайки" auto.ria.com

Автомобиль имеет в своем распоряжении 5-литровый 306-сильный V8 и автоматическую трансмиссию. На одометре лимузина – 300 тысяч км. Оценили восьмиколесный вездеход в скромную сумму 31221 евро.

На одометре лимузина – 300 тысяч км auto.ria.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, немецкие мастера тюнинга превратили армейский внедорожник Mercedes-Benz G-Class в дом на колесах, а компания Mercedes-Benz тестирует на трассе Нюрбургринг полноприводный вездеход с портальными мостами.