В Украине продают самую крутую Toyota Camry XV70 в мире

В Украине выставили на продажу эксклюзивную Toyota Camry последнего поколения (XV70). Это американская версия седана с мотором 3.5 и в заводском тюнинге TRD.

Необычная Кэмри находится у дилера РІК АВТО, который специализируется на торговле экзотическими машинами.

Toyota Camry TRD, которую продают в Украине. Фото: rikauto.com.ua

Указывается, что автомобиль новый (2020 года выпуска) и у него нет пробега. Запрашиваемая цена составляет 52,4 тысячи долларов.

Toyota Camry TRD, которую продают в Украине. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, которую продают в Украине. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, которую продают в Украине. Фото: rikauto.com.ua

Главное отличие Toyota Camry TRD – это фирменный пакет доработок от Toyota Racing Development. В частности, внешне автомобиль выделяется обвесом, который состоит из новой радиаторной решетки, боковых юбок, переднего сплиттера и спойлера сзади. Также у него особые колеса в стиле болидов DTM (более широкие и при этом облегченные), за которыми прячутся красные тормозные суппорты. В салоне автомобиль отличается контрастной отделкой.

Toyota Camry TRD, которую продают в Украине. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, которую продают в Украине. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, которую продают в Украине. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, которую продают в Украине. Фото: rikauto.com.ua

Еще одна фишка такой Тойоты – спортивная подвеска и рулевое управление. Седан обладает заточенным под трек шасси, что было достигнуто за счет уменьшенного на 15 мм клиренса, более жёстких амортизаторов и стабилизаторов увеличенной толщины. Кроме того, на седане установлен более громкий выхлоп, который лишний раз подчеркивает агрессивность автомобиля.

Toyota Camry TRD, которую продают в Украине. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, которую продают в Украине. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, которую продают в Украине. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, которую продают в Украине. Фото: rikauto.com.ua

Под капотом авто – атмосферный V6 3.5 (305 л.с.), который состыкован с восьмиступенчатым "автоматом" с лепестками переключения передач на руле (для ручного режима). Отметку в 100 км/ч заряженный седан преодолевает за 6 секунд, максимальная скорость составляет 220 км/ч.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украину может хлынуть поток дешевых б/у авто из США. Причем – не битых.