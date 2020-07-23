В Украине продают редкую Ferrari по цене двух Toyota

Б/у суперкар Ferrari 456 GTA продают в Одессе всего за $57 000. За эти деньги можно взять две Toyota Camry! Сумма довольно серьезная, но для такого редкого итальянского автомобиля не так много.

Суперкар Феррари 1998 года выпуска, значит, автомобилю уже 22 года. Примечательно, что дизайн автомобиля получился очень удачным и до сих пор машина выглядит довольно современно.

За этой Ferrari 456 GTA хорошо следили, хранили в гараже и вовремя обслуживали. Пробег составляет 17 000 км. Салон не так давно заново перешили. Таким образом, интерьер уже не оригинальный, но выглядит отлично и свежо.

За Ferrari 456 GTA просят $57 000. Фото: auto.ria.com

В движение машину приводит двигатель V12 объемом 5,5 л мощностью 442 л.с., который сочетается с опциональной 4-ступенчатой механической КПП. До 100 км/ч суперкар способен разогнаться за 5 с, а максимальная скорость равна 285 км/ч.

Салон полностью обновили. Фото: auto.ria.com

Мотор Ferrari 456 GTA выдает 442 л.с. Фото: auto.ria.com

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