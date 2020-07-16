В Украине продают редкое немецкое авто 1937 года

Немецкий лимузин Wanderer W24 1937 года продают в Украине за $52 000. За классический автомобиль, которому исполнилось 83 года, цена небольшая, но все не так просто.

Wanderer W24 оценили в $52 000. Фото: auto.ria.com

Снаружи и внутри необычный б/у автомобиль выглядит очень хорошо, ведь машина отреставрирована. Салон тоже в отличном состоянии, кресла обиты светлой кожей.

В автомобиль могут поместиться шесть человек, а матерчатую крышу можно снять. Но у машины нет как таковой коллекционной ценности. Даже несмотря на большой возраст и хорошее внешнее состояние, техническая часть в этом Wanderer W24 не оригинальная.

Салон Wanderer W24 в хорошем состоянии. Фото: auto.ria.com

Под капотом – двигатель от Волги мощностью 150 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической КПП. Также в автомобиле появился усилитель руля и дисковые тормоза спереди.

К сожалению, в автомобиле не оригинальный двигатель. Фото: auto.ria.com

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