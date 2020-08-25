В Украине продают редкий электромобиль на 'блатных' номерах

В Украине заметили необычный электромобиль, который к тому же еще и продают. . Коллаж фото

В Житомире случайный автомобилист сфотографировал из салона своей машины редкий электромобиль Peugeot iOn. Помимо эксклюзивности самой машины, обращают на себя внимание также индивидуальные номерные знаки "электрички".

Фото опубликовал Instagram-аккаунт vehicles.exclusive.

Необычный электромобиль с не менее необычным номерами. Фото: vehicles.exclusive

Как видно, у электромобиля Peugeot iOn номера новой серии "КМ" (код Житомирской области) с четырьмя семерками. К слову, официально такой номерной знак стоит 36 000 грн.

Судя по всему, автомобиль был недавно пригнан из Европы. Как пишет Top Gear, эксклюзивные номерные знаки были выданы Пежо в мае этого года, тогда как сам электрокар – 2011 года выпуска.

Также из снимка следует, что сейчас этот автомобиль продается (на это указывает надпись "продам" и номер телефона, размещенные на стекле).

Peugeot iOn Фото: autocar.co.uk

Характеристики Peugeot iOn следующие: длина автомобиля – 3,4 метра, мощность мотора – 64 л.с., а емкость батареи – 16 кВтч. До "сотни" хетчбэк разгоняется за 15,9 сек и развивает максимальную скоростью 130 км/ч; запас хода на одном заряде составляет 150 км.\

В Европе Peugeot iOn продают в диапазоне 5 000–15 000 евро в зависимости от года выпуска, состояния и пробега.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине недавно представили недорогой электромобиль для людей с инвалидностью.

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