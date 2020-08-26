В Украине выставили на продажу новый ЛуАЗ за $9500

В Украине выставили на продажу необычный внедорожник. Им оказался отечественный ЛуАЗ-969М, который прекратили производить в 2002 году. Но конкретный автомобиль – новый.

По информации Top Gir, машину предлагают за $9500. Такие машины производят под заказ. Возможно, перед нами восстановленное авто из тех компонентов, которые удалось найти.

Интересно также то, что внедорожник ЛуАЗ предлагают не в виде привычного готового автомобиля. Это кит-кар – своеобразный конструктор для энтузиастов, который покупатель соберет самостоятельно.

ЛуАЗ-969М разобрали по частям и сложили набор в коробку. Фото: topgir.com.ua

Необычный кит-кар стоит $9500. Фото: topgir.com.ua

Набор поставляется в красивой деревянной коробке, а внутри находится кузов, технические элементы и все необходимые детали.

Необычный ЛуАЗ-969М продают в деревянной коробке. Фото: topgir.com.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом украинском электромобиле за $5000.