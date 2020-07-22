В Украине продают катафалк за 6 млн: как он выглядит

В Украине появился в продаже эксклюзивный катафалк Volvo без пробега. Автомобиль находится у официального дилера марки в Харькове, и просят за него немало – 6 млн грн (почти $220 000).

Соответствующее объявление было размещено на сайте auto.ria.

Катафалк за 6 млн грн. Скриншот объявления

Катафалк построен на базе нового универсала Volvo V90. Вместо обычной задней части у автомобиля установлена специальная надстройка, предназначенная для перевозки усопшего.

Катафалк за 6 млн грн. Фото: auto.ria.com

Комплектация автомобиля – заводская Momentum. Она включает в себя кожаные сиденья, бесключевой доступ, климат-контроль, электропривод двери багажника, мультимедиа с камерой заднего вида, датчики дождя и света.

Катафалк за 6 млн грн. Фото: auto.ria.com

Катафалк за 6 млн грн. Фото: auto.ria.com

За движение необычного Вольво отвечает 190-сильный турбодизель объемом 2,0 литра, состыкованный с 8-ступенчатой АКПП.

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