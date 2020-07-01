В Украине продают идеальную "бандитскую машину 90-х"

В Староконстантинове Хмельницкой области выставили на продажу необычный Mercedes-Benz S-Class W140. За культовый "Кабан", который стал одним из символов "лихих 90-х", просят 25 тыс. долларов. Соответствующее объявление было размещено на сайте auto.ria.com.

Столь высокая цена объясняется тем, что автомобиль пребывает в отличном состоянии. У Mercedes-Benz S500 L 1998 года всего 65 тыс. км оригинального пробега. Для сравнения, большая часть таких седанов, которая сейчас продается на вторичке в Украине, имеют пробег в 400 000 – 600 000 км.

Mercedes W140 за 25 000 долларов. Фото: auto.ria.com

При этом автомобиль ни разу не ремонтировался – сохранилась даже родная краска кузова. Абсолютно все системы пребывают в рабочем состоянии.

Mercedes W140 за 25 000 долларов. Фото: auto.ria.com

Комплектация у "Кабана" такая, как и положено любому S-Class: кожаная отделка, электропакет, климат-контроль, круиз-контроль и т.д. Под капотом машины – 320-сильный V8 объемом 5 литров, состыкованный с 5-ступенчатым "автоматом".

Mercedes W140 за 25 000 долларов. Фото: auto.ria.com

Интересно, что седан лишь сравнительно недавно прописался в Украине – его пригнали в прошлом году из Техаса (США).

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