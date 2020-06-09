В Украине продают б/у фары для авто за 14 500 евро

В Украине выставили на продажу необычные подержанные фары. Учитывая их происхождение и цену, это, пожалуй, самая эксклюзивная и самая дорогая автомобильная оптика, которая предлагается к покупке в нашей стране.

Как передает TopGir, за комплект светиодных фар просят немалые 14 500 евро. Это оптика от одного из самого крутого и дорогостоящего автомобиля в мире – гиперкара Bugatti Chiron. Такой автомобиль стоит 3 млн долларов, поэтому и запчасти от него (для него), соответственно, оцениваются недешево.

Фары от Bugatti Chiron, которые продают в Украине за 14 500 евро topgir.com.ua

Однако интерес в этом предложении вызывает не только цена, но и загадочная история этих фар – не совсем понятно, как и зачем они попали в Украину. Дело в том, что в нашей стране нет ни одного Bugatti Chiron – автомобиль не завозился в нашу страну ни официально, ни серыми дилерами. В теории, такие фары можно было применить на копии гиперкара, однако слабо верится, что кто-то из гаражных умельцев готов отдать такие деньги за "обычные" фары.

Фары от Bugatti Chiron, которые продают в Украине за 14 500 евро topgir.com.ua

Фары от Bugatti Chiron, которые продают в Украине за 14 500 евро topgir.com.ua

Bugatti Chiron производится с 2016 года по настоящее время; всего компания намерена построить 500 таких авто. На сегодняшний день это самый быстрый автомобиль, который выпускается серийно – благодаря 1040-сильному двигателю W16 он способен развивать скорость 420 км/ч.

Bugatti Chiron wikipedia.org

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