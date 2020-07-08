В Украине продают бронированный Mercedes по цене Toyota Corolla

Дилер РІК АВТО, который торгует в Украине эксклюзивными машинами, выставил на продажу Mercedes-Benz S600 L Guard 2004 года. Это довольно редкий бронированный седан, поэтому и цена у него соответствующая – 23,4 тыс. долларов.

Несмотря на то, что машине уже 16 лет, пользовались ею не так уж часто, о чем свидетельствует пробег в 86,3 тыс. км. А кроме защиты от пуль и гранат, она также предлагает хорошее оснащение.

Mercedes-Benz S600 L Guard 2004, который выставили на продажу. Фото: rikauto.com.ua

Салон Mercedes S600 W220 отделан кожей и деревом, на борту имеются такие опции, как электропривод всех кресел, мультимедиа, четырехзонная климатическая установка. Также в автомобиле установлен пневмоподвеска.

Mercedes-Benz S600 L Guard 2004, который выставили на продажу. Фото: rikauto.com.ua

За движение "эски" отвечает знаменитый 508-сильный V12 объемом 5,5 л, который работает в паре с 5-скоростным "автоматом". Отметку в 100 км/ч автомобиль преодолевает за 4,5 сек.

Mercedes-Benz S600 L Guard 2004, который выставили на продажу. Фото: rikauto.com.ua

Mercedes-Benz S600 L Guard 2004, который выставили на продажу. Фото: rikauto.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине по цене нового Renault Logan выставили на продажу пикап, на котором ездил Владимир Зеленский.