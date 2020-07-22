В Украине появился самый быстрый внедорожник за 3 миллиона

В Украине появился самый мощный внедорожник Audi – RS Q8. Автомобиль нашли в Киеве. При этом SUV является самым быстрым на трассе Нюрбургринг, а стоит машина от 3 миллионов грн.

Кроссовер Ауди оснащен 600-сильным двигателем. Фото: instagram.com/drive.luxury

Audi RS Q8 2020 – самый дорогой кроссовер немецкого бренда. Новинка оснащена дважды турбированным двигателем V8 от Lamborghini Urus объемом 4 л мощностью 600 л.с.

С такой силовой установкой спортивный кроссовер Ауди способен набирать первую сотню за 3,8 с и разгоняться до максимальных 305 км/ч.

Автомобиль видели не только в Киеве, но и во Львове. Фото: instagram.com/lvivcars

В ноябре прошлого года кроссовер Audi RS Q8 преодолел трассу Нюрбургринг за 7 мин 42,253 сек. Благодаря рекордному заезду автомобиль стал самым быстрым внедорожником на гоночной трассе.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом спортивном кроссовере BMW, который увидели в Украине.