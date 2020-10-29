Новый Toyota Land Cruiser Prado 2021 вышел на украинский рынок
Компания Toyota выводит на украинский рынок обновленный внедорожник Land Cruiser Prado. Модель 2021 года отличается от предшественника модернизированным двигателем (более мощным и экономичным), а также новым оснащением. Цены на новинку пока не объявлены, но ориентировочно они останутся на уровне стоимости дореформенной модели (от 1,28 млн грн).
О появлении обновленного "Прадо" сообщила пресс-служба Toyota в Украине. Главное отличие новинки – доработанный дизель. Теперь 2,8-литровый мотор выдает 204 л.с. и 500 Нм вместо 177 сил и 450 Нм. В смешанном цикле его расход составляет 7,4 л на 100 км пробега (ранее – 7,9 л).
Увеличение характеристик мотора положительно сказалось на динамике LC Prado – внедорожник стал на 0,3 сек быстрее. То есть, разгон до "сотни" инженеры уменьшили до 9,9 секунд.
Внешне Land Cruiser Prado не изменился, а вот в салоне появилась слегка перерисованная передняя панель с 9-дюймовым дисплеем новой системы мультимедиа, которая теперь совместима с Apple CarPlay и Android Auto. В базовую комплектацию модели отныне входит комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, распознавание пешеходов и дорожным знаков).
Наконец, для Toyota Land Cruiser Prado 2021 доступен пакет Black Pack. С ним автомобиль идет с черной радиаторной решеткой, тонированными фарами, черными корпусами боковых зеркал и особой отделкой бамперов.
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