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19 мая • обновлено в 15:36
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Стоит как 12 Toyota Camry: новейший Bentley засняли на украинских дорогах

4.3т
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Дорогие экзотические автоновинки завозят в Украину с той же завидной регулярностью, как и бюджетные машины. Яркий тому пример – пополнение в виде новейшего седана Bentley Flying Spur 2020.

Bentley Flying Spur нового поколения засняли недавно на парковке одного из дилеров марки в Киеве. Официально же этот автомобиль презентовали в Украине ещё в феврале.

Новый Bentley Flying Spur 2020 в Украине

Новый Bentley Flying Spur 2020 в Украине

instagram.com/carsmirage

Bentley Flying Spur 2020 является одним из самых дорогих авто современности, цены на него стартуют с отметки 333 тыс. долларов. Вскоре это будет единственный седан в линейке британской марки, поскольку старший Mulsanne в ближайшем будущем снимут с производства.

Новый Bentley Flying Spur 2020 в Украине

Новый Bentley Flying Spur 2020 в Украине

instagram.com/carsmirage

В длину Flying Spur насчитывает до 5,3 метров, автомобиль имеет выразительный и роскошный дизайн с обилием хрома, при этом в салоне наряду с классической отделкой кожей и деревом соседствует виртуальная приборная панель. В оснащение входит камера кругового обзора и система ночного виденья.

Новый Bentley Flying Spur 2020 в Украине

Новый Bentley Flying Spur 2020 в Украине

instagram.com/carsmirage

Мотор у Flying Spur 2020 – 6,0-литровый W12 с двумя турбинами, выдающий 635 сил. С ним седан ускоряется до "сотни" за 3,7 сек и развивает максимальную скорость в 333 км/ч.

Новый Bentley Flying Spur 2020 в Украине

Новый Bentley Flying Spur 2020 в Украине

instagram.com/carsmirage

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украину доставили крутой "биток" из США, который был куплен на аукционе более чем за 150 000 долларов.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
Bentley новые авто фотографии
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