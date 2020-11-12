В Украине появился электрический кроссовер Renault за $13 000

В Украине появился электрический кроссовер Renault City K-ZE, который французская марка выпускает в Китае для местного рынка. Это один из самых дешевых электрокаров в мире: в Поднебесной базовая версия стоит около 9 000 долларов, а в Украине один из "серых" дилеров предлагает купить такое авто "под ключ" за 13 000 долларов.

Об этом сообщает украинская редакция журнала "За Рулем". Автомобиль был сфотографирован в конце прошлого месяца в Киеве, и судя по всему, на тот момент его только доставили в страну – Renault City K-ZE находился на эвакуаторе и без номерных знаков. Скорее всего, это один из первых, если даже не самый первый, бюджетный электрокросс "Рено" в Украине.

Renault City K-ZE представляет собой маленький кроссовер, читай приподнятый хетчбек вроде Renault Sandero, с довольно скромными характеристиками. Он оснащен электромотором мощностью 33 кВт и 26,8-киловатт-часовой батареей, которой хватает для преодоления расстояния в 271 км по циклу NEDC (то есть в реальности – около 160 км). Ощутимым же преимуществом новинки является ее цена, а для украинцев – еще и большой клиренс.

К слову, в скором времени Renault City K-ZE появится на европейском рынке, однако там его будут продавать под именем Dacia Spring. Как уже писал OBOZREVATEL, ожидаемая цена этого авто в ЕС составит на уровне 14 000 евро.