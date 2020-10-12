В Украине появился электрический конкурент BMW X6 от Audi

В Киеве засняли новейший купе-кроссовер Audi e-tron Sportback, который является электрическим соперником BMW X6 и Mercedes GLE Coupe. Автомобиль совсем недавно появился в продаже и, скорее всего, это первый такой электрокар, замеченный на украинских дорогах.

Снимки автомобиля опубликовал сайт TopGir со ссылкой на Instagram-аккаунт hooligan458. От стандартного электрокросса Audi e-tron вариант Sportback отличается скошенной крышей (как и подобает кросс-купе), а также слегка измененной передней и задней частью.

Первый электрокар Audi e-tron Sportback в Украине. Фото: topgir.com.ua

Новейший электрокар представлен в Украине в версии Audi e-tron Sportback 55 quattro. Такой автомобиль оснащен силовой установкой на 265 кВт/360 л.с. (кратковременно – 300 кВт/408 л.с.) и батареей емкостью 95 кВтч. Отметку в 100 км/ч машина преодолевает за 6,6/5,7 сек, максимальная скорость составляет 200 км/ч. Запас хода по циклу WLTP – до 446 км.

Первый электрокар Audi e-tron Sportback в Украине. Фото: topgir.com.ua

Купить Audi e-tron Sportback можно по цене от 2 млн грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что самые дорогие кроссоверы были протестированы на тотальном бзедорожье.