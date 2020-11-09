В Украине построили 'Ланос', который разгоняется до 300 км/ч

В Украине построили невероятно мощный Daewoo Lanos – под его капотом расположились 500 лошадиных сил. Такая отдача позволила "народному" седану набирать внушительную скорость – около 300 км/ч.

Instagram-аккаунт kievracer опубликовал видео, в котором серьезно доработанный "Ланос" участвует в гонке с Mercedes-AMG E63S. В ролике видно, как "Мерседес" набирает скорость 290 км/ч, в то время как "Дэу" его обгоняет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также на видео и фото можно заметить, что этот "Ланос" заметно отличается от обычных собратьев и внешне. В частности, у него многоспицевые широкие колеса, спортивные бамперы, диодные фары и заниженная подвеска.

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