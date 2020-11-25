В Украине построили копию культового авто из фильма 'Форсаж'

Автомобильное сообщество DreamCar из Харькова построило реплику легендарного автомобиля из фильма "Форсаж". Речь идет о точной копии тюнингованного Mitsubishi Eclipse, на котором ездил герой Пола Уокера (Брайан О’Коннер).

Как пишет TopGear, за основу был взят обычный Mitsubishi Eclipse 1999 года. Автомобиль является леворульным, хотя пригнали его из Японии. Изначально "Эклипс" был в плачевном состоянии и после аварии, поэтому перед тюнингом мастерам пришлось заняться еще и его восстановлением. Машину полностью привели в порядок, в частности, был проведен капремонт двигателя и заменена трансмиссия.

После этого Mitsubishi "приодели" во все необходимые атрибуты, которые повторяют оригинальное авто из "Форсажа – появились тематические наклейки, новые колеса с 18-дюймовыми дисками, неоновая подсветка снаружи.

В конце месяца, 30 ноября, DreamCar собирается разыграть этот автомобиль в Instagram. Его сообщество подарит одному из подписчиков своей странички в соцсети. Розыгрыш приурочен к годовщине гибели Пола Уокера.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине построили необычный бронеавтомобиль – на базе Renault Kangoo. Недавно его продали в Сербию более чем за 37 000 евро.