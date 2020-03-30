В Украине поймали ещё одну ЗАЗ Таврию с "блатными" номерами

AutoOboz уже неоднократно писал о том, что в Украине встречаются автомобили с номерными знаками, которые стоят дороже самой машины. И вот недавно в поле зрения "фотошпионов" попало очередное такое ТС.

На этот раз объектом внимания стала ЗАЗ-1102 Таврия с номерами 7777; сфотографировали её в Ровненской области. Интересно, что совсем недавно в Запорожье очевидцы засняли аналогичный "тандем" – точною такую же Таврию, но с номерами 0001.

ЗАЗ Таврия с крутыми номерами instagram.com/vehicles.exclusive

Из базы данных по проверки автономеров следует, что эксклюзивный номер у ЗАЗа 2003 года выпуска давно – с 2016-го. Таким образом, вряд ли речь идёт о "перевесе" (довольно распространённая в Украине практика, когда индивидуальные номера "резервируют" для дорогих машин путём их временной установки на "первое попавшееся" авто): скорее всего, это родной госзнак автомобиля.

Стоимость данного номера – 36 000 грн (почти 1300 долларов по актуальному курсу) – именно столько в Украине просят за госзнаки с четырьмя одинаковыми цифрами. Сама же Таврия при этом стоит несколько дешевле – около 1000-1200 долларов.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о Daewoo Lanos с номерами 0001 и ржавой Газели, зарегистрированной на госзнак с 6666.

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