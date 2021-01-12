В Украине подсчитали количество ввезенных б/у иномарок в 2020 году

В Украине в 2020 году было ввезено и поставлено на учет 353,4 тысячи подержанных иномарок, что на 13,5% ниже, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 408,1 тысяча б/у авто.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". По данным организации доля новых и подержанных иномарок сохраняет соотношение 20/80, то есть на 1 регистрацию нового автомобиля приходится 4 подержанных. Напомним, что в 2020 году в Украине было реализовано 85,5 тыс. новых легковых автомобилей.

Наибольшую активность отечественные автолюбители проявили в декабре, когда украинские номера получили 40 066 б/у иномарок. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост составил 31%.

Что касается брендов, то здесь ситуация выглядит следующим образом. Первое место по количеству регистраций б/у иномарок занимает немецкий Volkswagen c результатом 58518 машин. По сравнению с прошлым годом бренду удалось сохранить лидерство в сегменте, но в процентном отношении количество регистраций снизилось на 22% (2019 г. – 74856 экз.).

На вторую строчку рейтинга с прошлогоднего пятого места переместился бренд Ford, за который своими сбережениями проголосовали 33811 украинских автомобилистов. В прошлом году их количество было 28 202 (+20%).

Третье место заняла чешская Skoda, которая переместилась на одну строчку вверх с результатом 28 782 регистраций (-10%, 31920 авто).

Четвертое место у французского Renault – владельцами автомобилей этого бренда стали 27 771 автолюбитель, что на 13% меньше, чем в прошлом году (31 994 авто).

А замыкает ТОП-5 рейтинга немецкий Opel с результатом 19 668 автомобилей (-44%). Напомним, что в прошлом году марка занимала второе место по популярности – 34 893 экз.

Далее места распределились так: Hyundai (19 402 экз), Nissan (18 599), Toyota (12 841), Audi (12242) и Mazda (11 842).

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