В Украине подорожал автомобильный газ: сколько стоит

За два летних месяца розничные цены на газ в Украине в сетевых АЗС увеличились на 13,5% или на 1,4 грн/литр. Теперь автогаз подорожал снова.

По данным Encorr, украинские сети АЗС массового сегмента подняли цены на газ на 10-75 коп/литр. Эксперты отметили, что наибольшее подорожание топлива в начале августа зафиксировано в Черновицкой, Волынской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Львовской и Днепропетровской областях.

На данный момент средняя стоимость газа в Украине составляет 11,82 грн/литр.

Розничные цены на газ на украинских АЗС. Данные Encorr

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о росте цен на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС.