В Украине планируют вернуть техосмотр авто с 2022 года

В Украине планируется в 2022 году начать проведение технического осмотра транспортных средств.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, он будет внедряться постепенно в рамках имплементации документов по евроинтеграции.

В частности, первыми он коснется переоборудованных автомобилей, которые ввозятся на территорию Украины и обязаны пройти сертификацию.

"Соблюдение транспортных технических требований и контроля – это важно. Но это должно быть мягко, чтобы не вызвать негативную реакцию и сопротивления населения. Потому что много кто вспоминает Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривню все это продавалось. Так не должно быть. Мы должны получить контроль и доступ к информации относительно технического и экологического состояния транспортных средств", – комментирует Криклий.

Восстановление этой процедуры техосмотра ТС предусмотрено в соответствии с имплементацией Директивы 2014/45/ЕС newspress.co.uk

"Мне нравится, как это работает в Европе. По результатам технического осмотра вы даже получаете видео, на котором инженер-лаборант проверяет все показатели и называет замечания. К тому же там есть определенная ответственность владельца или пользователя машины, если будут обнаружены какие-то неисправности, а он их не устранил и из-за этого попал в дорожно-транспортное происшествие. В некоторых странах за это даже предусмотрена уголовная ответственность, потому что человек фактически рискует не только собственной жизнью и здоровьем, но и других", – рассказывает Криклий.

Напомним, что обязательный техосмотр личных автомобилей в Украине был отменен в 2011 году. Восстановление этой процедуры предусмотрено в соответствии с имплементацией Директивы 2014/45/ЕС.

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