В Украине перенесли запуск автоматических штрафов для водителей

Тимур Григоренко Новости 09:24, 29.04.2020 Обновлено: 09:25, 29.04.2020

В Украине перенесли запуск системы видеофиксации, которая автоматически фиксирует нарушения правил дорожного движения.

В пресс-службе МВД сообщили, что из-за эпидемии COVID-19 запуск системы с 1 мая отложили до окончания режима строгого карантина.

В министерстве пояснили, что из-за карантинных мер частично ограничена работа определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

Камера фиксации нарушения ПДД
МВД

Напомним, что ранее полноценный запуск планировался с 1 мая, а в тестовом режиме система работала с 12 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля Верховная Рада поддержала в целом законопроект, которым отменяются штрафные баллы за нарушения правил дорожного движения.

Также в Украине официально ввели штрафы за перевозку детей без автокресел.

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