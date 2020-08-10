В Украине пассажир Rolls-Royce заснял дрифтера-нарушителя на BMW

Obozrevatel Новости 17:30, 10.08.2020

В сети появилось видео, в котором видно, как водитель BMW решил "нарезать пончики" прямо на оживленном перекрестке. Что интересно, заснял нарушителя ПДД пассажир Rolls-Royce (cудя по ракурсу съемки из салона и статуэтке "Дух экстаза" на капоте).

Соответствующий ролик опубликовал Instagram-аккаунт luxcar_of_ua.

Дрифт на BMW, снятый из салона Rolls-Royce.
Скриншот публикации

Необычный случай произошел в Одессе. Как видно на кадрах, БМВ дрифтал довольно долго. После нескольких кругов на перекрестке он всё же уехал, однако едва не сбил пешеходов на "зебре".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что фотограф обнаружил заброшенный особняк с автомобилями Bentley и Lexus.

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