В Украине ожидается поток дешевых и не битых авто из США

Подавляющее большинство автомобилей из США в Украине – это те машины, которые были списаны страховой и поступили на аукцион после повреждений из-за ДТП или потопа. Однако в ближайшем будущем в страну может хлынуть поток дешевых авто из Америки без каких-либо повреждений.

Их основным источником должна стать фирма Hertz – крупная сеть прокатных автомобилей, которая недавно заявила о своём банкротстве. Компания со 100-летней историей пострадала из-за пандемии коронавируса (резко упал спрос на прокат авто и, соответственно, сильно сократилась выручка компании) и теперь она не в состоянии осуществлять свою деятельность.

Крупная компания по прокату авто объявила о банкротстве newsbreak.com

Соответствующее заявление Hertz уже подала в Суд по делам о банкротстве США округа Делавэр (штат Нью-Йорк). Компания объявила, что на данный момент её долги превысили 17 миллиардов долларов, при этом руководство уже было вынуждено сократить 50% персонала – под увольнение попало 20 000 сотрудников.

Что же касается самого автопарка, который состоит из 570 тыс. машин самых разных марок и классов, он, скорее всего, будет распродан с аукционов, и в таком случае часть из этих автомобилей без сомнений попадёт в Украину. Цены на машины ожидаются привлекательные, поскольку весь американский авторынок сейчас испытывает трудности из-за COVID-19, при этом издание Сarscops подчеркивает, что из-за такого огромного потока предложений могут обвалиться цены на всём рынке подержанных автомобилей.

Крупная компания по прокату авто объявила о банкротстве arscoops.com

К слову, у Hertz остался резерв в размере 1 млрд долларов, однако он будет потрачен на погашение долгов перед клиентами – это компенсации по услугам бронирования, рекламным предложениям, программам лояльности и т.п.

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