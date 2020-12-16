В Украине оценили программы лояльности АЗС – результаты

Институт потребительских экспертиз опубликовал результаты своих исследований в области программ лояльности сетевых украинских АЗС.

После серьезного падения продаж из-за COVID-19, у топливных компаний обострилась конкурентная борьба за покупателей. Чтобы удержать клиентов и привлечь новых, операторы топливного рынка не только запускают, но и постоянно совершенствуют программы лояльности.

Лояльность или маркетинг?

Разрабатывая программы лояльности, топливные операторы предлагает различные предложения для потребителей: скидки на топливо, участие в акциях, специальные бонусы, которые можно потратить в магазинах или кафе при АЗС, а также в партнерских сетях. Но действительно ли все они направлены на выгоду клиента или это маркетинговые уловки?

Рядовому потребителю рассчитывать на серьезную экономию не приходится. Даже крупные игроки, могут предложить вам скидку в 1-2 грн/л и не факт, что цена со скидкой будет выгодной. К примеру, 95-й на WOG, Shell или OKKO со скидками обойдется дороже аналогичного 95-го на KLO или БРСМ без скидок. А ведь у KLO или БРСМ тоже есть скидки и бонусы. Но они тоже предпочитают, чтобы бонусы были потрачены только в их сети АЗК, кафе и ресторанчиках.

Более лояльным в этом отношении остается OKKO. Сеть предлагает воспользоваться преимуществами всеукраинской программы лояльности Fishka. Надо сказать, что это единственная программа в Украине, участники которой могут накапливать и использовать бонусы не только на заправках ОККО, но и в более чем 2000 точках партнеров. А это, – магазины техники, продуктов питания, косметики, игрушек, аптек и т.д.

Как стать участником программы?

Для того чтобы стать участником программы лояльности Мотто Club необходимо ехать на АЗС и заполнять анкету. В остальных случаях достаточно установить приложение на телефон и зарегистрироваться в системе. Правда потом в некоторых случаях вам все же потребуется получить пластиковый аналог на АЗС и зарегистрировать его у оператора, даже если пластиковой картой пользоваться вы не будете.

WOG первыми отказались от пластика еще 2018 году и дали возможность регистрироваться в программе PRIDE просто введя свой номер телефона на терминале при оплате на кассе или скачав приложение.

В клубе Shell ClubSMART пластиковая карта не является обязательной и зарегистрироваться на кассе можно по номеру телефона. Иногда "лояльность" придется купить, но за символичную 1 копейку, реже дороже. Раньше встречались жесткие условия о покупке 20-25 литров топлива для участия в программе, но теперь все участники предлагают карту за любую покупку в магазине при АЗС или 1 заправку любого объема.

Не стоит оформлять карты всех операторов сразу, пытаясь получить максимальную выгоду. Карты у них бессрочные, а вот бонусы хранятся не более года и если за этот период их не потратили, то произойдет автоматическое списание просроченных средств. Исключением из правил является только программа Fishka о которой писали выше и Shell ClubSMART – в этих программах баллы не сгорают на протяжении 2 лет.

Как работает лояльность?

Правила программы у всех операторов однотипные и мало кто читает эти "лонгриды". Сама схема оборота бонусов, предельно проста. Заправил автомобиль или купил что-то в магазине на АЗС, получи бонусы на карту. Здесь КартБланш от Parallel предлагает 1,5 копейки с каждой гривны, PRIDE от WOG – 1 грн = 1 бонус, а 100 бонусов = 1 грн, что в итоге и дает 1 копейку с каждой гривны. За покупку премиальных видов топлива у KLO можно получить 2 бонуса (2 коп.с гривны). А за покупки в магазинах или у партнеров 7 и 10 коп соответственно.

В сети ОККО пошли еще дальше. Кроме "классических" баллов на карту с каждой покупки в сети можно получить дополнительные. Например, у вас есть скидка 2 гривны на литре, а если вы воспользуетесь сервисом бесконтактной оплаты OKKO Pay в мобильном приложении Fishka, то ее можно увеличить до 2,5 коп/л.

Есть и еще один интересный продукт – Fishback. По сути, это микс кредитки Райффайзенбанка и карты программы лояльности, который позволяет клиенту постоянно экономить: 4 грн/л на бензине и дизельном топливе, а также 1,5 грн – на газе.

В Shell ClubSMART бонусы не приравниваются к деньгам. За каждый вид топлива начисляется свое количество бонусов (за премиальный А-95 и Дизель V-Power в 4 раза больше). За них можно получить скидку до 3 грн/л и приобрести любой товар из ассортимента АЗС.

В программе Glusco club система скидок накопительная и делится на 3 этапа. Чтобы получить максимальную выгоду придется заправить от 600 л или сделать в магазине покупки на 15 тыс. грн.

Часто операторы предлагают фиксированную скидку (WOG) и она довольно внушительная. В мобильном приложении Shell есть литровый кошелек, где можно купить топливо наперед со скидкой 4 грн/л. Иногда скидка действует только при условии регулярных заправок (Amic), а есть и плавающие варианты, когда скидку приходится накапливать, но после определенного порога или периода она "обнуляется" (KLO). Для получения максимальной скидки на Motto (1,68 грн/л. на бензин, 1,18 грн/л. на ДТ), вам надо проезжать 250-300 км в день, при среднем расходе вашего авто в 10-12 литров. Для обычного потребителя – многовато.

Что делать с накоплениями?

Если вы участвуете в программе лояльности, то за накопленными баллами можете следить в чеках, в личном кабинете на сайте оператора или через мобильное приложение. Накопив определенную сумму бонусов, вы сможете потратить их для полной или частичной оплаты товаров в магазинах или кафе при АЗС. Списание бонусов за топливо предлагают далеко не все.

Выгодно ли накапливать бонусы и делать покупки только на АЗС, где товары зачастую дороже? Нет, но, к примеру, у Socar или UPG их больше никуда потратить нельзя. Альтернативные варианты есть у Shell, WOG, KLO и Parallel, а OKKO предлагает более 100 партнерских сервисов.

Мобильность и бесконтактные расчеты

Раз уж речь пошла о контроле, то оптимальным вариантом является мобильное приложение. В AppStore или Play Market легко найти приложения Fishka, Shell Smart, ДякуYOU от KLO, WOG PRIDE, Glusco Club, SOCAR level, AmicPay, UPG, MOTTO club. И только КартБланш от Parallel отыскать не удалось. Скачивается все легко, а вот зарегистрироваться не так и просто. К примеру, Motto, БРСМ требуют дату вашего рождения, но ввести цифрами ее невозможно, а отлистывать в календаре 20-30 лет помесячно неудобно.

Функционал приложений почти однотипен. Вы можете посмотреть накопления, проверить суммы скидок, узнать цены на топливо, найти на карте ближайшую АЗС (правда только выбранной сети) и даже послушать фирменное радио (Soсar Level). Приложения Shell и WOG отличаются наличием литрового кошелька.

Некоторые из операторов предлагают еще и функцию бесконтактной оплаты. Правда не у всех ее реализация удачна. В приложении UPG есть QR-код для оплаты, но его все равно придется показывать оператору на кассе, а топливо необходимо покупать предварительно на сайте. Значительно лучше это реализовано в Fishka, WOG PRIDE и Shell. Здесь для оплаты надо лишь добавить в приложение платежную карту и можно даже не выходить из машины. Телефоном считываете QR-код на колонке, или указываете ее данные в приложении, выбираете топливо и литраж. Реальная бесконтактная заправка!

Некоторые операторы пошли еще дальше и кроме топлива PRIDE от WOG позволяет купить запас кофе, страховку для авто, оплатить штрафы и сделать предзаказ любимых блюд и напитков, а AmicPay – топливо для друга. У Fishka есть перевод денег, баллов с карты на карту и возможность покупки кроме топлива еще порядка 100 товаров из магазина и кафе, а также есть свой отдельный каталог вознаграждений.

Дополнительные выгоды

При схожести программ лояльности, каждая сеть АЗК прикладывает массу усилий для удержания клиентов и привлечения новых. Среди рычагов влияния розыгрыши призов – от билетов в кино до автомобилей (OKKO) и домов на колесах (WOG), эксклюзивные товары для членов клуба (Ferrari, BMW на Shell), предложения дополнительных скидок на топливо или товары в партнерской сети, возможность собрать коллекции моделей авто или мотоциклов, посещение ресторанов и многое другое. А иногда заправившись всего 1 раз можно выиграть сертификат на мойку, химчистку или ТО автомобиля.

Итоги и выводы

Подводя итоги сравнения программ лояльности, становится понятно, что борьба за клиента идет нешуточная. Среди участников лидируют FISHKA от ОККО, PRIDE от WOG, и Shell Smart. Fishka имеет самый обширный охват партнерских сервисов и гибкость бонусной системы. В PRIDE множество удобных дополнительных сервисов, таких как покупка "автоцивилки" и оплата штрафов.

Операторы постоянно меняют и совершенствуют правила игры, это скорее на руку потребителю. Правда и читать эти правила следует внимательно...