В Украине отменили штрафные баллы для водителей: как теперь ответят за нарушения

В Украине с 14 мая начал действовать закон об отмене штрафных баллов для водителей за нарушение правил дорожного движения.

Теперь штрафы нужно будет оплачивать деньгами. Соответствующий закон №566-IX Верховная Рада приняла 24 апреля.

Он, в частности, исключает из КУоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемых на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

Отметим, что система штрафных баллов действовала в Украине с 2015 года. Согласно ей, каждому гражданину, имеющему право на управление транспортным средством, ежегодно с начала (или дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начислялись 150 баллов. Их водитель мог использовать вместо денежного штрафа.

Если было зафиксировано правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме, то от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычиталось количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

Речь шла о таких нарушениях, каждое из которых "стоило" 50 баллов:

превышение скорости;

проезд на запрещающий сигнал;

нарушение правил остановки и стоянки;

нарушение запрета двигаться по полосе для общественного транспорта, по тротуару или пешеходной дорожке;

выезд на полосу встречного движения;

нарушения правил пересечения ж/д переезда.

Однако с четверга, 14 мая, за нарушение ПДД нужно будет сразу платить штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет начисление штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.