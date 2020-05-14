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14 мая • обновлено в 16:28
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В Украине отменили штрафные баллы для водителей: как теперь ответят за нарушения

12.2т
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В Украине с 14 мая начал действовать закон об отмене штрафных баллов для водителей за нарушение правил дорожного движения.

Теперь штрафы нужно будет оплачивать деньгами. Соответствующий закон №566-IX Верховная Рада приняла 24 апреля.

Он, в частности, исключает из КУоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемых на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

В Украине отменили штрафные баллы для водителей: как теперь ответят за нарушения

Отметим, что система штрафных баллов действовала в Украине с 2015 года. Согласно ей, каждому гражданину, имеющему право на управление транспортным средством, ежегодно с начала (или дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начислялись 150 баллов. Их водитель мог использовать вместо денежного штрафа.

Если было зафиксировано правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме, то от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычиталось количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

Речь шла о таких нарушениях, каждое из которых "стоило" 50 баллов:

  • превышение скорости;

  • проезд на запрещающий сигнал;

  • нарушение правил остановки и стоянки;

  • нарушение запрета двигаться по полосе для общественного транспорта, по тротуару или пешеходной дорожке;

  • выезд на полосу встречного движения;

  • нарушения правил пересечения ж/д переезда.

Однако с четверга, 14 мая, за нарушение ПДД нужно будет сразу платить штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет начисление штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
ПДД штрафы
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Волков Игорь
Волков Игорь
А что так можно было? Кто-то знал? А ещё есть акции или скидки на нарушения ПДД?
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Макаренко Виалетта
Макаренко Виалетта
Шо за конченый кретин придумал эти штрафные балы??? Явно мaйдayн в 2015-м!)))) Это фактически давать аванс на нарушения! На те вам 3 халявных нарушений)
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