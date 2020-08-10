В Украине открыли самую быструю зарядку для электромобилей

Виталий Сазонов Новости 10:30, 10.08.2020 Обновлено: 10:42, 10.08.2020

В минувшую пятницу во Львове состоялось торжественное открытие уникального комплекса скоростных зарядок для электрокаров. На данный момент это самая мощная станция электрозарядок в Украине.

Как узнал OBOZREVATEL, уникальный чарджер установила международная платформа зарядных станций Go To-U. Комплекс состоит из двух зарядных станций, которые вместе могут принимать одновременно до четырех автомобилей. Его общая мощность – 144 кВт (две зарядки по 50 кВт и еще две по 22 кВт).

Во Львове открыли самый мощный зарядный комплекс для электромобилей в Украине.
Фото: Богдан Рогаля, Facebook

Зарядная станция находится на паркинге ТРЦ Victoria Gardens. Плата за пользование чарджером составляет 9 грн за 1 кВт. Владельцы электромобилей могут заблаговременно забронировать место зарядки благодаря приложению To-U.

Во Львове открыли самый мощный зарядный комплекс для электромобилей в Украине.
Фото: Богдан Рогаля, Facebook
Во Львове открыли самый мощный зарядный комплекс для электромобилей в Украине.
Фото: Lena Artemenko, Facebook
Во Львове открыли самый мощный зарядный комплекс для электромобилей в Украине.
Фото: Lena Artemenko, Facebook

На данный момент платформа Go To-U объединяет больше 65 тыс станций в 47 странах мира, установленных в общественных местах. Все зарядки объединены в мобильном приложении, с помощь которого можно проложить путь до ближайшего чарджера или же, например, зарезервировать его на подходящее время.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что свои первые национальные электромобили представили поляки – это будут кроссовер и хетчбэк.

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